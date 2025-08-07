1 березня 2022 року росіяни вдарили ракетами по телевежі у Києві

Співробітники СБУ встановили російських військових високопосадовців, відповідальних за ракетний удар по телевежі у Києві, що стався 1 березня 2022 року. Воєнним злочинцям заочно оголосили підозри. Про це у четвер, 7 серпня, повідомили у пресслужбі української спецслужби.

За даними слідчих, у підготовці та здійсненні ракетного удару по київській телевежі брали участь генерал-лейтенант Сєргей Кобилаш, який обіймає посаду командувача дальньої авіації військово-повітряних сил армії РФ, та полковник Олєг Скітський – командир 121-го важкого бомбардувального полку військово-космічних сил РФ.

Російський генерал-лейтенанта Сєргей Кобилаш (ліворуч) та полковник Олєг Скітський (праворуч)

Росіяни вдарили по телевежі крилатими ракетами Х-101 класу «повітря-земля», застосувавши стратегічні бомбардувальники ТУ-95МС.

«Унаслідок ворожого обстрілу загинули п’ятеро цивільних людей, шестеро – отримали поранення. Під час вибуху було пошкоджено технічні приміщення телецентру, багатоквартирні житлові будинки і спорткомплекс», – йдеться у повідомленні.

СБУ заочно повідомила Кобилашу й Скітському про підозру в скоєнні воєнних злочинів, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 3 березня 2022 року СБУ затримала зрадника, який агітував розбомбити Київську телевежу, щоб припинити трансляцію українських телеканалів.