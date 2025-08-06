Study.ua відкриває нову локацію у Львові

У серпні у Львові свою роботу розпочинає нова локація, яка обʼєднує Академію англійської мови та Карʼєрний центр. Це вже 16 навчальна локація компанії Study.ua, яка змінює уявлення перспектив майбутнього.

Нова локація Study.ua у Львові

Новий простір – нові можливості

Унікальною особливістю закладу освіти є акцент на всебічному розвитку дитини та профорієнтації. Завдяки глибокому розумінню актуальних тенденцій на міжнародному ринку праці та освіти, Study.ua допомагає не лише обрати престижний іноземний університет, підготуватися до IELTS і прокачати навички soft skills, а й визначити спеціальність, яка стане професією за покликанням. Без застарілих методів і швидких тестів, створених на широкий загал – для користувачів інтернету.

Інноваційний підхід компанії полягає у розробці унікальної платформи, яка базується на методиці професорів Стенфордського університету та включає інструменти, що використовуються провідними вишами та корпораціями рівня Toyota та Google. За допомогою глибокого аналізу особистості та структурованих рекомендацій освітніх експертів, підлітки, віком від 12 років, можуть:

зрозуміти себе, свої справжні інтереси та навіть мрії;

визначити таланти, здібності та сильні сторони;

побудувати кілька сценаріїв майбутнього з урахуванням планів на всі випадки життя;

отримати чіткий список кроків – алгоритм дій на кілька років вперед;

дізнатися перелік вишів для навчання за кордоном, що відповідають індивідуальним прагненням, а також спеціальностей, які здатні зберегти актуальність, попри активний розвиток ШІ.

І, звісно ж, отримати виняткову підготовку до вступу: досягти високого рівня академічних компетенцій, важливих навичок і подолати мовний барʼєр. Останнє стосується саме академічної англійської, необхідної не лише для спілкування на побутовому рівні, а для написання мотиваційних листів, есе і розуміння наукової термінології. До слова, це перший в Україні навчальний заклад, який дозволяє опанувати саме академічну мову.

Study.ua – це якісна освіта з інноваційними підходами

Для цього студентам школи англійської мови доступні:

Понад 30 програм вивчення англійської мови та підготовки до IELTS.

200 вчителів та носіїв мови з Великої Британії, Канади та США, кваліфікація яких підтверджена міжнародними сертифікатами CELTA, TESOL і TKT.

Авторські методики та підручники від викладачів академії.

40 мовних таборів-партнерів у 30 країнах для освітніх подорожей з метою практики англійської та розширення кола друзів із різних куточків світу.

З Study.ua діти отримають змогу вивчати англійську в освітніх таборах за кордоном

Львівʼяни можуть також отримати особисту консультацію експертів з міжнародної освіти стосовно всіх продуктів компанії та визначити власну траєкторію для досягнення поставленої академічної мети.

Формат навчання у Study.ua

Переступивши поріг нової освітньої локації, відвідувачі можуть відчути всі переваги міжнародних стандартів. Світлі та затишні класи мають сучасні меблі, мультимедійні проєктори та оснащені всім необхідним для навчання з комфортом, а інноваційні підходи урізноманітнюють процес:

інтерактивність дозволяє відійти від нудного заучування правил і мотивує проявляти ініціативу у пошуку знань;

висока кваліфікація викладачів, багаторічний міжнародний досвід роблять кожен урок захопливим і цікавим не менше, ніж перегляд National Geographic;

завдяки різноманітності у форматах занять та активностях підтримується високий інтерес до навчання. Тобто вірогідність, що уроки можу набриднути, виключається взагалі.

«Це значно більше, ніж простір для опанування знань. Нам вдалося створити особливу атмосферу, яка ґрунтується на доброзичливості, турботі та відкритості. Кожен учень отримує увагу та підтримку, які забезпечуються командою досвідчених менторів і психологів. Ми глибоко розуміємо глобальні потреби та інтегруємо програми підготовки до навчання за кордоном, що відповідають найамбітнішим цілям і дозволяють досягати успіху в умовах постійних змін сучасного світу. Тут можна сміливо мріяти та впевнено рухатися назустріч майбутньому, маючи особисту дорожню карту», – розповідає Ольга Іванюк, керівниця нової локації Study.ua.

Study.ua – це значно більше, ніж простір для опанування знань

Що відомо про відкриття нової локації Study.ua у Львові

Найбільша українська освітня компанія, партнерами якої є понад 580 провідних навчальних закладів у 27 країнах, з репутацією, що стає ключем до світових можливостей: все це про вже наявні здобутки Study.ua, яких вдалося накопичити за 25 років діяльності. Та амбітний освітній холдинг не припиняє розширювати горизонти, продовжуючи втілювати ключову мету – перетворювати міжнародну освіту на головний інструмент для розкриття суперсил і реалізації потенціалу українських школярів.

9 та 10 серпня запланований урочистий івент для підлітків 12+ та їхніх батьків з нагоди офіційного старту роботи Карʼєрного центру Study.ua. Локація: місто Львів, вул. Тернопільська, 21а.

Нова локація Study.ua

На відвідувачів чекають:

презентація «Стратегія майбутнього: як підтримати дитину у виборі професії та побудові освітнього маршруту»;

безкоштовний експрес-тест з профорієнтації;

персональна траєкторія розвитку;

підготовчі програми, що гарантують зарахування до ТОП-вишів партнерів Study.ua;

актуальні вимоги вступу у 2026 році;

індивідуальні консультації з освітніми експертами;

ексклюзивні знижки, доступні лише для учасників заходу.

Кількість місць обмежена, але вільні квитки ще є.

«Якщо ви давно планували розпочати вивчення англійської, роздумуєте про вступ дитини до університету за кордоном і хочете допомогти їй знайти своє місце в житті – отримати безкоштовне запрошення можна на сайті Карʼєрного центра для підлітків», – закликають представники Study.ua.