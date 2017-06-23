Петро Порошенко під час різдвяних канікул відпочивав на Мальдивах

У прес-службі президента пояснили, чому не інформували загал про відпочинок за межами країни

Президент України Петро Порошенко зустрів 2018 рік вдома, декілька днів був в Івано-Франківській області та відвідав Мальдіви із приватною поїздкою. Про це повідомила прес-служба президента у відповідь на запит «Інтерфакс-Україна».

«Інформуємо, що новий, 2018 рік президент зустрічав удома в родинному колі. Кілька днів він провів у державній резиденції Гута на Івано-Франківщині», – йдеться у повідомленні прес-служби президента.

У канцелярії голови держави підтвердили, що президент здійснив приватну поїздку на Мальдіви і зазначили, що він поїхав «з метою короткого відпочинку».

«Цю поїздку він сплатив сам із власного рахунку задекларованих коштів, що буде відображено в його електронній декларації», – інформують у прес-службі.

«Рішення про те, що інформацію про ці поїздки оприлюднять постфактум, було ухвалене заздалегідь, виходячи з міркувань безпеки», – зазначили у відомстві.

До слова, першим про візит Порошенка на Мальдиви повідомив адвокат, член партії «УКРОП» Андрій Смирнов, який є захисником головреда проросійського сайту «Страна.ua» Ігоря Гужви, підозрюваного у здирництві, та колишнього голови фракції ПР у Верховній Раді Олександра Єфремова, обвинуваченого у державній зраді. Також Смирнов є адвокатом колишньої міністерки юстиції часів президентства Януковича — Олени Лукаш.

Смирнов 2015 року був захисником тодішнього лідера «УКРОПу» Геннадія Корбана.