Петро Порошенко задекларував майже ₴15 млн дивідендів від свого інвестиційного фонду

Президент Петро Порошенко задекларував понад 14,7 млн грн дивідендів від публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал». Про це йдеться в повідомленні про істотні зміни в його майновому стані з Єдиного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

20 серпня Порошенко задекларував дохід у 14 млн 742 тис. 625 гривень – дивіденди від «Прайм Ессетс Кепітал».

Як пишуть «Українські новини», 27 липня він задекларував 30 млн грн дивідендів від цього акціонерного товариства. Воно було створено 2005 року і його кінцевим бенефіціаром є Петро Порошенко.

Цьогоріч президент задекларував суттєві зміни в майновому стані на суму 9,3 млн гривень: 8,3 млн становили відсотки від вкладів в «Міжнародному інвестиційному банку», а 0,8 млн гривень – дохід від продажу нерухомості.

Таким чином, сумарно задекларований Порошенко дохід за 2018 рік станом на вівторок перевищує 54 млн гривень.

При цьому торік глава держави задекларував 16,3 млн грн доходів і 21,2 млн грн витрат.