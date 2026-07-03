Не забувайте частіше їсти петрушку зараз і запасіться нею на зиму

Значна частина людей ставиться до петрушки здебільшого як до кулінарного декору: її листя додають до салатів, смузі, гарнірів, супів тощо. Ми звикли до цієї зелені, бо вона у нас з ранньої весни до пізньої осені, і тому незаслужено забуваємо про її неабияку користь для організму і лікувальні властивості. Тож саме час про це нагадати, поки петрушка молода, соковита і багата на вітаміни і мікроелементи.

Чим багата петрушка?

«Петрушка є джерелом цінних вітамінів (А, В1, В2, С, Е, К, РР) і мікроелементів, таких як сірка, залізо, йод, магній, кальцій, мідь, фтор, хлор, марганець, цинк, калій, натрій, фосфор. Вона також багата на нікотинову і аскорбінову кислоту, ретинол, фітонциди і флавоноїди, каротин, тіамін, рибофлавін», – каже лікарка-дієтологиня Ванда Леванюк.

У 100 г петрушки є 53 ккал, 4.4 г білка, 0, 4 г жиру, 7.4 г вуглеводів (з них цукру – 4,8 г), 4, 2 г клітковини. Глікемічний індекс петрушки – 15.

Щоб на тарілку потрапило якомога більше вітамінів та інших цінних інгредієнтів, дієтологиня радить нарізати петрушку безпосередньо перед вживанням.

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Які лікувальні властивості має петрушка

Знижує тиск. Петрушка багата калієм і має сечогінні властивості. Ці два фактори допомагають знизити артеріальний тиск і боротися з затримкою рідини.

Корисна для очей. У 100 г петрушки міститься 5300 мікрограмів провітаміну А. Бета-каротин (провітамін А, попередник вітаміну А) захищає рогівку від висихання, знижує ризик курячої сліпоти.

Зміцнює судини. Ця зелень багата фолієвою кислотою, вітаміном групи В, який запобігає утворенню жирових бляшок у судинах. А вітамін К, якого багато у петрушці, поліпшує стан кровоносних судин, зберігаючи їх еластичними і запобігає накопиченню кальцію.

Заспокоює шлунок. Ефірні олії петрушки можуть допомогти при болях в шлунку та заспокоїти подразнений кишківник. Петрушка зменшує печію та неприємне відчуття повноти в шлунку, допомагає при розладах травлення, таких як метеоризм або закрепи.

Допомагає запобігти діабету. Дослідження Німецького інституту харчування в Потсдамі виявили, що петрушка містить дві речовини, які позитивно впливають на метаболізм інсуліну. Флавоноіди, що містяться в петрушці, допомагають запобігти виникненню діабету, що робить її чудовим вибором для пацієнтів, у яких діагностовано предіабет.

Позитивно впливає на сечовий міхур. Петрушка багата ефірними оліями. Важливими з цих олій є апіол (камфора петрушки) і міристицин, які ефективні при циститі та інших захворюваннях сечовивідних шляхів.

Зміцнює кістки. Петрушка сприяє зміцненню кісток, вітамін К, яким багата петрушка, активізує остеобласти. Деякі дослідження показують, що вживання їжі з високим вмістом вітаміну К, може знизити ризик переломів на 22%.

Підтримує імунну систему. У петрушці багато вітаміну С, у 100 г міститься майже 160 мг. «Якщо ви час від часу посипаєте їжу невеликою кількість петрушки, користь від цього є, але не надто велика. Корисніше змішати свіжу петрушку з салатом або приготувати з неї песто», –радить дієтологиня.

Бальзам для клітин. Частка вітаміну Е в петрушці вражає – майже 3,5 мг у 100 г. Вітамін Е відіграє вирішальну роль у захисті клітин організму від шкідливих вільних радикалів.

Освіжає дихання. Жування свіжої зелені запобігає неприємному запаху з рота, хлорофіл та ефірний аніол освіжають дихання.

Корисна для шкіри. В 100 г зелені міститься 50% денної потреби кремнію, який допомагає організму виробляти колаген, що потрібний шкірі для підтримання пружності.