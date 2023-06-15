Роман Чорномаз фотографував подій Революції Гідності на Майдані

У боях під Бахмутом загинув снайпер батальйону «Свобода» Національної гвардії України, фотограф та син дисидента Роман Чорномаз. Він загинув 13 червня, повідомив заступник голови всеукраїнського об'єднання «Свобода» Андрій Іллєнко у четвер, 15 червня.

Роман Чорномаз народився в Умані на Черкащині у сім'ї історика, дисидента, письменника та вʼязня сумління Богдана Чорномаза та активістки й волонтерки Тетяни Чорномаз. Його батька за два дні до весілля у 1972 році заарештували за дисидентство та засудили до трьох років таборів суворого режиму у Кучинській зоні № 36, відомої як «Зона смерті».

До того, як піти до Нацгвардії, Роман Чорномаз працював фотожурналістом у Києві, був фотографом, який знімав події Революції Гідності на Майдані. Був «свободівцем» та націоналістом, захищав право українців на власну мову та церкву. 24 лютого фотограф пішов до лав бригади швидкого реагування Нацгвардії «Рубіж».

«Наш друг, чудова і талановита людина, націоналіст, свободівець, боєць батальйону «Свобода» 4 бригади оперативного призначення НГУ «Рубіж» Роман Чорномаз загинув в бою. Слів зараз немає… Вся інформація про прощання буде пізніше», – повідомив Андрій Іллєнко.

У батальйоні Роман Чорномаз був снайпером. Міністр оборони Олексій Резніков нагородив Романа Чорномаза відзнакою Міноборони.