Під час автоперегонів у Трускавці учасник змагань збив людину

40-річний чоловік перейшов за огороджувальну стрічку вздовж маршруту

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 18:558391

До теми

Під час автоперегонів у Трускавці учасник змагань збив людину
фото Андрія Пфайфера
Учасник, ймовірно, не впорався з керуванням, в’їхав у паркан та збив 40-річного місцевого мешканця

У суботу, 31 березня, у Трускавці розпочався Grand Prix Truskavets 2018. Під час змагань автомобіль збив чоловіка, який перейшов за огороджувальну стрічку. Про це на своїй сторінці повідомив мер Трускавця Андрій Кульчинський.

Як інформує видання «Джерела Трускавця», учасник, ймовірно, не впорався з керуванням, в’їхав у паркан та збив 40-річного місцевого мешканця. На місце події оперативно прибула швидка та поліція, чоловіка відправили у міську лікарню. Як повідомив Ігор Стасик, керівник лікарні, у постраждалого подряпини на ногах та руках. Обробивши рани, чоловіка відпустили додому.

Медики відпустили чоловіка додому (фото порталу Guru)

Мер міста написав, що чоловік не реагував на зауваження та переліз під огороджувальною стрічкою, що була вздовж маршруту перегонів.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

На Львівщині ралісти відкрили сезон перегонами «Зимові вершини» ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук