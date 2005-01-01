Під час автоперегонів у Трускавці учасник змагань збив людину

Учасник, ймовірно, не впорався з керуванням, в’їхав у паркан та збив 40-річного місцевого мешканця

У суботу, 31 березня, у Трускавці розпочався Grand Prix Truskavets 2018. Під час змагань автомобіль збив чоловіка, який перейшов за огороджувальну стрічку. Про це на своїй сторінці повідомив мер Трускавця Андрій Кульчинський.

Як інформує видання «Джерела Трускавця», учасник, ймовірно, не впорався з керуванням, в’їхав у паркан та збив 40-річного місцевого мешканця. На місце події оперативно прибула швидка та поліція, чоловіка відправили у міську лікарню. Як повідомив Ігор Стасик, керівник лікарні, у постраждалого подряпини на ногах та руках. Обробивши рани, чоловіка відпустили додому.

Медики відпустили чоловіка додому (фото порталу Guru)

Мер міста написав, що чоловік не реагував на зауваження та переліз під огороджувальною стрічкою, що була вздовж маршруту перегонів.