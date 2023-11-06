У закладі перебували десятеро відвідувачів та персонал

У Рівному поліція склала адмінпротокол на власника нічного клубу за те, що заклад працював під час комендантської години. Чоловікові загрожує максимум 13,6 тис. грн штрафу.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, працюючий нічний клуб правоохоронці виявили опівночі 5 листопада. Попри те, що ззовні про роботу клубу нічого не вказувало, у приміщенні правоохоронці виявили десять відвідувачів та персонал. На вимогу поліцейських адміністрація закладу зачинила його.

У понеділок, 6 листопада, стало відомо, що на власника склали адмінпротокол за ч.1 ст. 155 КУпАП (порушення правил торгівлі та надання послуг). Йому загрожує максимум 13,6 тис. грн штрафу.

Зазначимо, що відповідно до рішення Ради оборони Рівненської області комендантська година діє з 00:00 до 05:00 години. У цей час заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Ігор Клименко пояснював, що комендантська година у тилових містах потрібна для підтримання дисципліни та профілактики злочинності.