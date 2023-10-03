Комендантська година в тилових регіонах України потрібна для підтримання дисципліни та профілактики злочинності, заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

В інтерв’ю «Українській правді» на запитання про те, в чому логіка комендантської години у тилових регіонах через півтора року після початку повномасштабної війни, Клименко відповів: «Дисципліна має бути в тилових регіонах. І профілактика злочинності. В цей час, наприклад, чотири, п'ять чи шість годин – в кожній області є своя комендантська година – ми чітко знаємо, що якщо якась людина перебуває на вулиці, у нас є законні підстави її перевірити».

Також міністр сказав, що під час комендантської години злочинності практично немає, вона мінімізована.

Раніше, говорячи про заклади, які працюють, порушуючи комендантську годину, Клименко сказав, що у поліції немає правового механізму для притягнення до відповідальності таких закладів.

«Патрулі виїжджають за адресою. Але такі заклади маскують свою роботу. За зовнішніми ознаками і не скажеш, що ресторан працює: у вікнах темно, музики немає. Пропускають клієнтів приховано за попереднім записом. У поліцейських немає підстав вломитися всередину. Для цього потрібна санкція суду», – стверджує міністр.

Нагадаємо, що на Львівщині комендантська година триває з 00:00 до 05:00. Водночас в обласній військовій адміністрації розглядають можливість збільшення її тривалості та запроваджують інші заходи безпеки. Зокрема, при в’їзді до Львова знову працюватимуть блокпости.