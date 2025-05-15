Цього сезону Lviv Fashion Week відбудеться з 22 по 25 травня

Із 22 по 25 травня відбудеться Lviv Fashion Week 2025. Цього сезону подія збере найцікавіші українські бренди, експертів галузі та художників. Під час заходу збиратимуть гроші для потреб 47 ОМБр.

Як повідомили організатори, впродовж чотирьох днів Lviv Fashion Week об’єднає покази колекцій, лекції, артпроєкти та благодійні ініціативи, створюючи багатовимірну платформу. Цього сезону на Lviv Fashion Week в Barvy Event Hall свої колекції представлять українські бренди:

JULIYA KROS;

VOZIANOV;

Khrystyna RACHYTSKA;

NOVANA STUDIO;

VBRANA by Svitlana Mykytyuk;

STARCHAK;

Ksenia SERBIN;

італійський бренд BALOSSA;

ROKSOLANA BOGUTSKA.

У межах події відбудеться збір на підтримку 47 ОМБр, де служить багаторічний фотограф Lviv Fashion Week Ігор Федорів. Крім того, продовжує діяти формат «запрошення за донат»: щоб потрапити на показ від обраного бренду чи лекції освітньої програми, потрібно зробити благодійний внесок.

Крім цього, у межах освітньої програми Lviv Fashion Week, у партнерстві з West Ukrainian Fashion Industry Cluster та Fashion Park Lviv, відбудеться серія зустрічей і панельних дискусій із представниками міжнародної та української модної індустрії. Захід об’єднає досвід фешнекспертки та засновниці Fashion Africa 254 Варіді Пабст Шробсдорфф, ексредакторки L’Officiel Ukraine, fashion-експертки Ани Варави, а також провідних фахівців з візуальних комунікацій – Олени Дяків та Юлії Борщевської. До освітньої частини долучиться також Томас Ерхардт, засновник провідної берлінської комунікаційної агенції Project Hype.

Особливий акцент буде зроблено на моду в Україні як культурний феномен: свою експертизу представлять дизайнерка Оксана Караванська, засновниця бренду OLIZ Христина Оліярник, культурознавиця та телеведуча Мар’яна Гірняк та завідуюча кафедри дизайну костюму ЛНАМ Зеновія Тканко.