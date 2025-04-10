Модний дім Prada купив бренд Versace

Італійський модний дім Prada купив у компанії Capri Holdings бренд Versace. Вартість угоди становить 1,375 млрд доларів. Про це у четвер, 10 квітня, повідомили Bloomberg та CNN.

Зазначається, що наразі модний бренд Versace працює зі збитками. Prada заплатить за Versace набагато меншу ціну, ніж у 2018 році сплатив Capri Holdings (2,15 млрд доларів). Журналісти зазначають, що попри зменшення попиту не предмети розкоші, Prada планує розширитися. Водночас Bloomberg зауважує, що перебуваючи у власності Prada, Versace зможе покращити свою конкурентну спроможність.

«Ми прагнемо продовжувати спадщину Versace, відзначаючи та переосмислюючи її сміливу та позачасову естетику. Водночас ми надамо йому міцну платформу, підкріплену роками поточних інвестицій і вкорінені в давніх відносинах», – сказав голова Prada Патріціо Бертеллі.

CNN вказує, що володіння Versace з його сміливими принтами в стилі бароко приверне нових клієнтів до Prada, відомої своїм мінімалістичним стилем. Угода про поглинання є найбільшою за 112-річну історію Prada.

«У Versace величезний потенціал. Шлях буде довгим і вимагатиме дисципліни та терпіння», – зазначив генеральний директор Prada Андреа Герра.

Угоду про поглинання уклали попри економічну нестабільність, викликану тарифною політикою президента США Дональда Трампа. Перемовини щодо придбання Versace тривали кілька місяців. Остаточно угоду планують завершити у другій половині 2025 року.

Prada – італійський дім моди та модний бренд заснований у 1913 році Маріо Прада в Мілані. У 1978 році компанія перейшла у спадок його онуці Міучча Прада. Раніше Prada спеціалізувалась на виготовленні виробів зі шкіри, однак Міучча розширила виробництво. Зараз Prada виготовляє одяг, взуття та аксесуари.

Бутик Versace у італійському Мілані

«Gianni Versace S.p.A.» (скорочено Versace) — італійський виробник модного одягу та інших предметів розкоші. Компанію створив модельєр Джанні Версаче в 1978 році. Після вбивства засновника в 1997 році компанію очолила його сестра Донателла.

Зараз Versace виготовляє предметами розкоші: одяг для жінок та чоловіків, косметику, парфумерію, аксесуари, ювелірні вироби, годинники, а також предмети інтер'єру.