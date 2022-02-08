В Іспанії під час масового полювання, в якому брали участь 70 мисливців, було вбито 450 тварин. Попри те, що полювання відбулося ще наприкінці січня, місцеві екологи заявили про його наслідки лише зараз, повідомляє у вівторок, 8 лютого, Polsat. Це вже друге масове знищення диких тварин в Іспанії за останні два роки.

Інцидент стався в муніципалітеті Вільявісіоса-де-Кордова, який входить до іспанської автономної спільноти Андалусія. Відомо, що під час полювання мисливці вбивали здебільшого оленів, ланей, муфлонів і диких кабанів.

За словами активістів іспанської організації Ecologists in Action (EA), перед полюванням тварин загнали на територію, площею три гектари, звідки вони не мали можливості втекти.

«Понад 400 оленів та кабанів потрапили у пастки. 70 людей заплатили 1000 євро, щоб виловити їх усіх і вбити», – заявили активісти.

Los Posteruelos#Spain

Over 400 deer and boar trapped.

70 people paid €1000

to hunt them all down and kill them. pic.twitter.com/ubQjuFClKv — shrewsday (@shrewsday1) February 7, 2022

За інформацією Королівської іспанської мисливської федерації (RFEC), яку процитували іспанські ЗМІ, захід був організований законно. Керівник цієї організації Мануель Галлардо зазначив, що «полювання було необхідним через надлишок певних видів» диких тварин, що зустрічаються в регіоні.

ЗМІ нагадують, що масове полювання відбулося через два роки після подібної події, яка також сталася в Андалусії. Тоді майже 80 мисливців убили 413 диких тварин.

До слова, іспанські мисливські компанії працюють і в Португалії, де в грудні 2020 року під час лише одного полювання було вбито 540 диких тварин поблизу міста Азамбуджа.