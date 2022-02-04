Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування стосовно депутата Городнянської міськради Чернігівської області, який обіймає посаду начальника Чернігівського райуправління ДСНС, за обвинуваченням у вбивстві з необережності на полюванні. ДБР не називає імені обвинуваченого у вбивстві з необережності, однак, як раніше повідомляли ЗМІ, йдеться про Ігоря Довгопола.

Як нагадали в ДБР, наприкінці листопада 2021 року депутат полював з товаришами неподалік села Травневе на Чернігівщині.

«Депутат зачепив своїм пострілом інспектора поліції Чернігівщини, який полював разом із ним. Унаслідок вогнепального поранення голови чоловік помер у лікарні наступного дня», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що під час здійснення пострілів з мисливської рушниці по рухомому звірю депутат вийшов зі свого сектора обстрілу. Також він не переконався у безпечності своїх пострілів і не передбачив, що на лінії ведення вогню можуть з’явитися люди.

Депутат обвинувачується у вбивстві через необережність (ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.