32-річний Євген Андрійковець був спецпризначенцем

У Житомирській області загинув 32-річний поліцейський Євген Андрійковець після того, як під час полювання на нього напав дикий кабан. Інцидент стався у неділю, 9 січня, однак житомирська поліція повідомила про нього наступного дня.

«9 січня у результаті нещасного випадку трагічно загинув 32-річний старший лейтенант поліції Житомирщини Євген Андрійковець. Чоловік отримав травми несумісні з життям під час полювання у результаті нападу кабана», – сказано в повідомленні.

«Обозреватель» із посиланням на свої джерела повідомляє, що інцидент трапився у лісі біля села Троянів Житомирського району. Поліцейський помер під час того, як йому надавали медичну допомогу.

Відомо, що Євген Андрійковець проходив службу у спецпідрозділі і був командиром одного із відділень. У поліції охарактеризували його як відповідального, успішного та наполегливого у досягненні цілей.

За інформацією «Обозревателя», Андрійковець працював начальником 1-го відділу з проведення спеціальних операцій управління Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) ГУНП у Житомирській області.