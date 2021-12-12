П’ятеро поліцейських потрапили до лікарні із пораненнями у Харкові. Вони намагалися припинити масову бійку, однак учасники конфлікту почали чинити опір. Наразі сімох осіб, які застосували фізичну силу щодо працівників поліції, затримали.

Повідомлення про масову бійку на вулиці Героїв праці, надійшло 11 грудня близько 22:30, повідомляє поліція Харківщини. На місце події виїхав екіпаж патрульної поліції.

Однак на місці перебувала група осіб, яка не реагувала на вимоги поліцейськиї та чинила опір. В результаті п’ятьох поліцейських госпіталізували із тілесними ушкодженнями.

Поліція затримала сімох громадян віком від 19 до 50 років, які чинили опір та застосовували щодо поліцейських насильство. Їх звинувачують за статтею про погрози або насильство щодо працівника правоохоронного органу, вчинене групою осіб. Затриманим загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.