Під час обміну полоненими в Україну повернули двох військових з Волині
Чоловіки потрапили в полон у липні та лютому 2022 року
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25 червня до України повернули 90 полонених військових
Під час чергового обміну полоненими, який відбувся 25 червня, з Росії в Україну повернули двох військовослужбовців з Волині. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
За інформацією Юрія Погуляйка, додому повернулися:
- 24-річний Олександр Савчук із села Марʼянівка Ковельського району. Боєць був у полоні з липня 2022 року.
- 50-річний Петро Бугайчук із села Ситниця Луцького району. Військовий потрапив у полон в лютому 2022 року.
Як раніше писав ZAXID.NET, 25 червня з російського полону в Україну повернули 90 військових, серед яких: захисники Маріуполя, ЧАЕС, тероборонівці та прикордонники.
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