25 червня до України повернули 90 полонених військових

Під час чергового обміну полоненими, який відбувся 25 червня, з Росії в Україну повернули двох військовослужбовців з Волині. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

За інформацією Юрія Погуляйка, додому повернулися:

24-річний Олександр Савчук із села Марʼянівка Ковельського району. Боєць був у полоні з липня 2022 року.

50-річний Петро Бугайчук із села Ситниця Луцького району. Військовий потрапив у полон в лютому 2022 року.

Як раніше писав ZAXID.NET, 25 червня з російського полону в Україну повернули 90 військових, серед яких: захисники Маріуполя, ЧАЕС, тероборонівці та прикордонники.