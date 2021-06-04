Слідчі вилучили кошти під час обшуку автомобіля начальника одного з митних постів Волинської митниці

Слідчі Державного бюро розслідувань викрили масштабні зловживання службовими особами Волинської митниці Державної митної служби України, які за хабарі сприяли переміщенню вантажів через кордон без сплати митних платежів. Про це повідомило ДБР в п'ятницю, 4 червня.

Схему організували співробітниками керівної ланки Волинської митниці. Один із начальників збирав отриманні кошти, а частину з них розподіляв між правоохоронцями.

Яким саме митни мпостом він керував ДБР не повідомило. Відомо, що під час обшуку його автомобіля на Рівненщині слідчі вилучили 704,3 тис. доларів США.

«ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення начальника митного посту», – йдеться в повідомленні.