Національний метеоцентр повідомив про 51,8°C у Мецці

Під час цьогорічного хаджу у Мецці загинули понад тисяча вірян через спеку, пише Reuters у неділю, 23 червня.

Повідомляється, що більшість загиблих – єгиптяни. Джерела в органах безпеки та медицини країни повідомили агентству, що кількість загиблих з Єгипту зросла до 672, ще 25 людей зникли безвісти.

За даними уряду Індонезії, відомо про 236 загиблих індонезійців, а агентство закордонних справ Індонезії повідомило, що під час хаджу загинуло 98 їхніх співгромадян.

Також про смерті паломників через аномальну спеку повідомили Туніс, Йорданія, Іран і Сенегал. Там загальна кількість загиблих цього року сягнула щонайменше 1114 осіб.

У Єгипті підрозділ, який відповідає за кризові ситуації, заявив 22 червня, що припинив дію ліцензій 16 туристичних компаній і передав їхні дані до прокуратури, звинувативши фірми у відповідальності за смерті паломників, які не були зареєстровані в офіційній системі. У відомстві заявили, що підтверджено 31 випадок смерті в результаті хронічних захворювань серед офіційно зареєстрованих в базах даних хаджу паломників.

Що відомо про хадж в Мецці

Хадж – це шестиденне паломництво до Мекки [Makkah] у Саудівській Аравії, у яке щороку вирушає понад два млн людей. Згідно з одним із п’яти стовпів ісламу, кожен спроможний мусульманин повинен хоча б раз у житті здійснити цю подорож. Час проведення хаджу визначається за місячним календарем, але завжди відбувається приблизно за два місяці та 10 днів після Рамадану.

Багато хто з пілігримів не може собі придбати дорогий офіційний дозвіл, який видає Саудівська Аравія, тому вони намагаються здійснити хадж через неофіційні канали. Ці люди є більш вразливими, оскільки без офіційних дозволів вони не можуть потрапити до місць з кондиціонером. Влада Саудівської Аравії повідомила про затримання сотень тисяч незареєстрованих паломників упродовж червня.

Згідно з відкритими даними, цьогоріч до Мекки прибуло майже два млн паломників. Національний метеорологічний центр повідомив про 51,8°C цього тижня у Великій мечеті в Мецці.