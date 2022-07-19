Аномальна спека в Іспанії стала причиною смерті 510 людей за останній тиждень, пише «Сіньхуа» із посиланням на міністерство охорони здоров’я Іспанії.

Зазначається, що протягом першого тижня спеки, що тривав з 10 по 16 липня, стовпчик термометра подекуди сягав 45 градусів. Найбільш смертоносним днем виявилася субота, коли від спеки загинуло 150 людей.

«Від спеки найбільше страждають старші люди. 321 з 510 жертв були 85-річними й старшими, 121 загиблий був у віковій групі 75-84 і 44 загиблі у віці 65-74», – йдеться у публікації.

Однак також повідомлялося про випадки смерті серед молодшого населення, зокрема двох муніципальних працівників у Мадриді, які померли від теплового удару. Це спонукало мерію запровадити більш гнучкий графік роботи, щоб працівники могли уникати роботи на відкритому повітрі в найспекотніші години дня.

Також відомо про щонайменше двох людей, які загинули під час гасіння пожеж, до яких призвела спека.

«Сіньхуа» нагадує, що це вже друга хвиля аномальної спеки в Іспанії цього року. Минула тривала з 11 до 17 червня. В цей період загинули 829 людей.