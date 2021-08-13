Наступного тижня в Україну прийде антициклон «Люцифер», що принесе спеку до 36 градусів. Стовпчик термометра поповзе вгору вже цими вихідними. ZAXID.NET пропонує зустріти африканського гостя, як і годиться, із келихом в руці.

Ми зібрали для вас шість рецептів літніх напоїв – з алкоголем і без, що посунуть із меню традиційні мохіто, лимонад і компот.

Алкогольні коктейлі

Коктейль «Авіація»

Бувалі моряки розповідають, що влітку потрібно пити джин – цей ялівцевий напій придумали майже 400 років для боротьби з чумою, а приблизно 200 років тому виявили, що він може відганяти малярійних комарів. На щастя, ані перше, ані друге нам не загрожує, та коктейлі на основі джину допоможуть відволіктись від думок про коронавірус і дзижчання комарів. Особливо якщо цей коктейль нагадує сріблясте серпневе небо.

Коктейль «Авіація» придумали на початку 20 століття, тоді до його складу ще входив фіалковий сироп, та згодом цей інгредієнт викреслили. Сьогодні «Авіація» є коктейлем Міжнародної асоціації барменів і належить до категорії «Незабутні». Вживати його можна протягом усього дня (але в міру).

Інгредієнти:

Джин – 45 млн

Лікер Мараскіно – 15 мл

Лимонний сік – 15 мл

Приготування: змішайте усі інгредієнти в шейкері із колотим льодом та налийте в охолоджену склянку, за бажанням, прикрасьте коктейльною вишнею.

Коктейль «Хьюго»

Літо – це, серед іншого, і пахощі бузини. А зберегти їх можна, приготувавши бузиновий кордіал (сироп). Якщо ви вже зробили це, то відзначте цю подію бокалом коктейлю «Хьюго», придуманим у 2005 році в Італії. Якщо ні – купити сироп і відзначити цю подію теж можна. У першому варіанті коктейль містив сироп із лимонної м'яти, та згодом його замінили на бузиновий кордіал – саме другий варіант зараз вважається класичним.

Інгредієнти:

Просекко або біле сухе вино – 150 мл

Бузиновий сироп – 20 мл

Газована мінеральна вода – 100 мл

М'ята, лід – за смаком

Приготування: в охолоджений бокал викласти і розім'яти кілька листочків м'яти, налити сироп, вино та мінеральну воду, додати лід і прикрасити половинкою полуниці чи долькою лимона або лайма.

«Белліні» з українським колоритом

Коктейль придумали на початку минулого століття у Венеції. Зараз він належить до категорії сучасних класичних коктейлів Міжнародної асоціації барменів і є чи не найпопулярнішим літнім коктейлем в Італії. До його складу входить ігристе вино та персикове пюре, вино часом поєднують з джином. Український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує додати у бокал грушевий сік, що так по-українськи. Серпень – саме час збирати грушки.

Інгредієнти:

Просекко – 100 мл

Джин (за бажанням) – 30 мл

Грушевий сік – 20 мл (в класичному варіанті – 50 г пюре із білого персика)

Приготування: акуратно змішайте інгредієнти та налийте в охолоджений бокал, насолоджуйтесь.

Безалкогольні напої

Буряковий квас

Українська лікарка-дієтолог Оксана Скиталінська називає ферментований буряковий квас напоєм довгожителів. Вона радить вживати цей напій влітку, аби охолодитись, оздоровити кишківник і внормувати тиск. Також він корисний після тренувань. Хоча буряк містить багато цукру, та готовий квас, за словами Оксани Скиталінської, його не має.

Інгредієнти:

Тепла вода – 3 літри

Буряк, нарізаний пластинками – 4 штуки

Ягоди за смаком – жменя

Груша – 1 штука

Імбир – шматочок

Цукор – 100 г

Сіль – дрібка

Приготування: сіль і цукор розчинити у воді, залити нарізаний буряк, ягоди і фрукти. Тримати при кімнатній температурі (20 градусів), часом струшуючи і знімаючи пінку. Пити можна на 7 день. Зберігати – у холодильнику.

Огірковий лимонад

Огірок – ще один традиційний український літній овоч, що додають у їжу, напої та косметику, адже він чудово освіжає і дуже доступний.

Інгредієнти:

Спрайт – 100 мл

Апельсин – 80 г

Огірок – 35 г

Лайм – 20 г

Медовий сироп – 20 мл

Розмарин – за смаком

Подрібнений лід

Приготування: нарізаний кружечками огірок, лайм та апельсин помяти та викласти у бокал, заповнити подрібленим льодом, додати медовий сироп і долити зверху спрайт, розмарин – для прикраси.

Кокосовий лимонад

Хоча кокоси в українських супермаркетах можна знайти цілий рік, та вони все ж асоціюються саме із літом, морським узбережжям та відпочинком. Євген Клопотенко каже, що і лимонад може бути кокосовий.

Інгредієнти:

Лимон – 2 штуки

Лайм – 2 штуки

Кокосові вершки – 65 мл

Газована столова (не мінеральна) вода – 1,5 л

Вода – 150 мл

Мята – 4 гілочки

Цукор – 4-6 столових ложок

Приготування: сік із лимонів з цукром і 150 мл води нагріти у сотейнику майже до кипіння, охолодити і перелити у ємність для лимонаду, додати кокосові вершки, газовану воду, сік одного лайма, мяту, кружальця другого лайма. Охолодити та настояти упродовж щонайменше 30 хвилин.