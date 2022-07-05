Через посуху пересохла найбільша ріка на півночі Італії – По

Італійський уряд оголосив у п’ятьох північних регіонах надзвичайну ситуацію через найгіршу посуху в країні за останні 70 років, повідомляє BBC.

«Надзвичайна ситуація спрямована на врегулювання поточної ситуації за допомогою надзвичайних засобів і повноважень», – заявили в італійському уряді.

Режим надзвичайної ситуації поширюється на п'ять регіонів: Емілію-Романью, Фріулі-Венецію-Джулію, Ломбардію, П'ємонт та Венето. Місцевій владі буде виділено 36,5 млн євро екстреної допомоги для боротьби з нестачею води в регіонах.

За даними сільськогосподарської спілки Coldiretti, найгірша за останні 70 років в країні посуха загрожує понад 30% сільськогосподарської продукції Італії.

Незвичайно спекотна погода нині та низька кількість опадів взимку та навесні лише посилили дефіцит води на півночі Італії.

Крім того, на вихідних щонайменше семеро людей загинули, потрапивши під лавину, спричинену обвалом льодовика в північних італійських Альпах. Прем'єр-міністр Маріо Драгі пов'язав цю трагедію з глобальним потеплінням.