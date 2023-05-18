Внаслідок пожежі вогонь знищив покрівлю господарського будинку

У Бродах під час пожежі в житловому будинку отруїлись двоє людей. Їх у середньому стані госпіталізували в міську лікарню.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, 17 травня вдень у цегляному господарському будинку на вул. Тудора в Бродах виникла пожежа. На місце пожежі викликали рятувальників які ліквідували загорання о 17:32.

Внаслідок пожежі продуктами горіння отруїлися 55-річна жінка та 34-річний чоловік. Їх у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у Бродівську центральну міську лікарню.