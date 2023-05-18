Під час пожежі в Бродах отруїлись двоє людей
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Внаслідок пожежі вогонь знищив покрівлю господарського будинку
У Бродах під час пожежі в житловому будинку отруїлись двоє людей. Їх у середньому стані госпіталізували в міську лікарню.
Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, 17 травня вдень у цегляному господарському будинку на вул. Тудора в Бродах виникла пожежа. На місце пожежі викликали рятувальників які ліквідували загорання о 17:32.
Внаслідок пожежі продуктами горіння отруїлися 55-річна жінка та 34-річний чоловік. Їх у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у Бродівську центральну міську лікарню.
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