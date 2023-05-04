63-річний чоловік загинув у пожежі приватного будинку в Сокалі
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Горів приватний будинок у Сокалі
У середу, 3 травня, у місті Сокаль на Львівщині горів приватний житловий будинок. У результаті пожежі загинув 63-річний власник помешкання.
За даними ДСНС Львівщини, пожежа сталася близько 8:00 ранку в приватному цегляному будинку в Сокалі на вул. Українська, 26.
Під час гасіння пожежі на ліжку виявили тіло власника будинку
На момент прибуття вогнеборців з вікна будинку вже вибивався дим. Усередині помешкання на ліжку виявили тіло 63-річного чоловіка, власника будинку.
Вогонь знищив речі особистого вжитку на площі 5 м2. Причини та обставини пожежі встановлюють правоохоронці.
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