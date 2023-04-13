Пожежа сталася на кухні в помешканні в Червонограді

У середу пізно ввечері, 12 квітня, сталася пожежа у квартирі багатоповерхівки у Червонограді. Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли мертвим 58-річного власника помешкання.

За даними ДСНС Львівщини, пожежа сталася близько 22:30 у квартирі на дев’ятому поверсі дев’ятиповерхового будинку на вул. Шептицького, 31 у Червонограді.

На момент прибуття пожежників з вікна кімнати, де і був осередок пожежі, вибивався густий чорний дим та проглядалось полум’я. Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло 58-річного власника квартири.

Пожежу гасили близько години 11 рятувальників та дві одиниці спецтехніки. У результаті згоріли речі домашнього вжитку на площі 15 кв м. Причини пожежі встановлюють фахівці.