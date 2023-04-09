Згорів будівельний магазин у Немирові

Уночі на неділю, 9 квітня, сталася масштабна пожежа в магазині будівельних матеріалів у селищі Немирів Яворівського району на Львівщині. Згоріла будівля та велика кількість товарів.

За даними ДСНС Львівщини, пожежа сталася близько 2:30 ночі у магазині будматеріалів у селищі Немирів на площі Ринок, 16а.

На місце події залучалась пожежники за підвищеним номером виклику. На момент прибуття вогнеборців з вікон будинку вже вибивалося полум’я. Існувала загроза перекидання вогню на поруч розташовані будівлі. Пожежу гасили понад дві години 32 пожежники та сім одиниць спецтехніки.

У результаті вогонь знищив будівельні та господарські матеріали в будівлі на площі 320 м2, дах, вікна та двері. Причини та обставини пожежі встановлюють фахівці.