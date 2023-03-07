Пожежа виникла в торфобрикетному цеху

У понеділок увечері, 6 березня, сталася пожежа на Лопатинському торфобрикетному заводі біля Радехова на Львівщині. У результаті згоріла частина цеху підприємства.

Як розповіли в ДСНС Львівщини, пожежа сталася близько 22:00 на території підприємства на вул. Промисловій у селищі Лопатин Червоноградського району. Пожежа виникла на четвертому поверсі чотириповерхового цегляного цеху.

Пожежу гасили близько 1,5 год понад 20 рятувальників

На місце викликали пожежників за підвищеним номером виклику. Пожежу гасили близько 1,5 години понад 20 рятувальників та чотири одиниці спецтехніки.

За даними ZAXID.NET, горів цех Лопатинського торфобрикетного заводу. Вогонь знищив дах цеху на площі 20 м2, дерев’яні вікна та двері. Причини та обставини пожежі встановлюють фахівці.