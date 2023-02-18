Згоріло виробниче приміщення в Наварії

Уночі на суботу, 18 лютого, сталася масштабна пожежа на меблевому підприємстві у селі Наварія біля Львова. У результаті пожежі згоріли дерев’яні вироби та інша продукція.

За даними ДСНС Львівщини, пожежа сталася близько 22:30 у виробничій будівлі на вул. Львівській у селі Наварія біля Львова. На момент прибуття пожежників вогонь охопив виробництво та перекидався на сусідню будівлю. Пожежу гасили понад 60 рятувальників та 13 одиниць спецтехніки близько двох годин.

Згоріли дерв'яні вироби та дах підприємства

У результаті згоріли дерев’яні вироби в будівлі на площі 200 м2, дах на площі 400 м2 та пошкоджено продукцію на площі 200 м2 в сусідній будівлі. У ДСНС уточнили, що згорів склад з меблями.

Причини пожежі надзвичайники не вказують, їх встановлюють фахівці.