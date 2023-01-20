Пожежу гасили понад три години

Пізно ввечері, 19 січня, у Львові виникла пожежа на складі у мікрорайоні Рясне. Вогонь охопив площу понад 1,2 тис. м2. Його загасили через три години. Постраждалих немає.

Пожежа виникла о 22:27 у складських приміщеннях на вул. Шевченка, 317.

«В одноповерховій складській будівлі ПП «Бар-Сервіс Львів» виникла пожежа. Пожежу ліквідовано 20 січня о 01:43 на площі 1 тис. 200 м2. До гасіння залучалося 90 осіб та 15 одиниць техніки», – повідомили в ДСНС.

фото ДСНС

У львівському управлінні ДСНС уточнили ZAXID.NET, що пожежа виникла на бетонному складі, в якому зберігалася побутова хімія. Пожежа охопила практично всю територію складу.

«Існувала загроза перекидання вогню на сусідню будівлю. Складність гасіння полягала у відсутності поблизу пожежних вододжерел, тому довелось прокладати рукавні лінії на відстань приблизно кілометра», – пояснили у ДСНС Львівщини.

Жертв та постраждалих немає. Згоріла продукція на площі 950 м2, оргтехніка, навантажувач Mitsubishi та покриття. Попередніх версій про причини займання пожежники не озвучують, це буде встановлювати спеціальна комісія.