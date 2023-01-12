У зерносушарці на Львівщині згоріло 9 тонн насіння соняшника
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Масштабна пожежа сталася на зерносушарці у Стрийському районі
Уночі на четвер, 12 січня, сталася масштабна пожежа на зерновій сушарці у Стрийському районі на Львівщині. У результаті пожежі згоріло 9 тонн насіння соняшника.
Як розповіли в ДСНС Львівщини, пожежа сталася близько опівночі у селі Ганнівці Гніздичівської громади в металевій зерновій сушарці. До місця виклику виїхали рятувальники за підвищеним номером виклику.
Пожежу гасили протягом двох годин 25 пожежників та п’ять спецавтомобілів. У результаті вогонь знищив 9 тонн соняшникового насіння. Пожежникам вдалося врятувати приміщення сушарки.
Причини пожежі встановлюють правоохоронці.
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