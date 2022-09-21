Водій вантажівки під час руху помітив, що з-під коліс йде чорний дим і сам почав гасити пожежу

У вівторок, 20 вересня, на дорозі неподалік села Плугів (Золочівський район) загорілася вантажівка, у якій перевозили свиней. Водій спробував сам загасити вогонь, але йому це не вдалося, повідомила прес-служба ДСНС наступного дня після інциденту. Внаслідок пожежі загинуло сім свиней.

Близько 13:35 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в причепі великовантажного автомобіля MAN. Вантажівка загорілася під час руху дорогою.

«Водій автомобіля, під час руху, помітив як із задніх коліс почав вибиватись густий чорний дим. Він негайно зупинився, викликав рятувальників та за допомогою вогнегасника намагався сам ліквідувати загоряння», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Самому загасити пожежу водієві не вдалося, однак завдяки його діям, вогонь не так швидко розповсюджувався і рятувальникам було легше загасити пожежу.

З пожежі вдалося врятувати 163 свині, 7 тварин – загинули.