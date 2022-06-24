Шестеро рятувальників загасили пожежу, однак 120 кролів врятувати не вдалося

Пізно ввечері четверга, 23 червня, у селі Городжів (40 хв їзди від Жовкви) сталася масштабна пожежа під час якої загинуло 120 кролів, повідомила прес-служба ДСНС.

Близько 21:49 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про сильну пожежу на вул. Вільній у селі Городжів. Горіла дерев'яна господарська будівля, площею 70 м2. На місце пожежі виїхали шестеро рятувальників.

«На момент прибуття надзвичайників будівля була охоплена вогнем, існувала загроза перекидання вогню на сусідні будівлі. Вогнеборці одразу приступили до проведення робіт з ліквідації займання. О 22:37 пожежу локалізовано та о 23:06 ліквідовано», – повідомили у прес-службі рятувальників.

Під час пожежі загинуло 120 кроликів, які були у будівлі.

Нагадаємо, минулого року у Пустомитах під час масштабної пожежі на птахофабриці, загинули 30 тис. курчат.