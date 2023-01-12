Унаслідок пожежі мікроавтобус згорів повністю

У середу ввечері, 11 січня, на трасі Львів-Краковець на Львівщині під час руху загорівся вантажний мікроавтобус Iveco Daily. У результаті згорів автомобіль та частина вантажу, який ним перевозили.

За даними ДСНС Львівщини, близько 19:00 на дорозі поблизу села Завадів Яворівського району загорівся мікроавтобус Iveco Daily. Під час руху водій відчув запах диму в салоні мікроавтобуса та одразу зупинився на узбіччі. За допомогою вогнегасника водій намагався самостійно ліквідувати загорання, однак вогонь швидко поширився.

Пожежа сталася на дорозі у селі Завадів на Яворівщині

Пожежники, які прибули на місце, допомогли ліквідувати пожежу. У результаті вогонь знищив мікроавтобус та частину речей домашнього вжитку, що перевозили в мікроавтобусі .

На щастя, ніхто не постраждав. Обставини та причину пожежі встановлюють.