Автомобіль Volkswagen Golf згорів вщент і ремонту не підлягає

Львівські поліцейські затримали зловмисника, який вночі на 9 листопада підпалив автомобіль на вул. Степана Бандери. 33-річного мешканця Луганщини вдалося затримати завдяки записам з камер відеоспостереження, повідомила прес-служба поліції.

Інцидент трапився у середу, 9 листопада, близько 04:30 ранку. За даними поліції, невідомий чоловік облив автомобіль Volkswagen Golf, який належить 32-річному львів’янину, легкозаймистою речовиною та підпалив його. Зловмисник одразу втік. Автомобіль згорів вщент, а сума збитків, завданих власнику легковика, становить близько 1,2 млн грн.

На фото помітно, що у затриманого через підпал авто, обпечена права рука (фото поліції)

Підпалювача вдалося затримати за кілька годин після злочину, завдяки записам із камер відеоспостереження. Зловмисником виявився 33-річний мешканець Луганської області. Поліцейські затримали його на проспекті Свободи та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ. 33-річному злочинцеві загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.