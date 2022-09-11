У Львові на вулиці Героїв УПА загорівся автомобіль. Як повідомили у Telegram-каналі «Типовий Львів», перед загорянням був звук, схожий на вибух. Також у Telegram-каналі опублікували відео пожежі, на якому видно, що вогонь повністю охопив автівку.

У прес-службі ДСНС Львівщини ZAXID.NET підтвердили цю інформацію, уточнивши, що загорівся автомобіль ВАЗ-2105.

«О 19:24 надійшло повідомлення про загоряння в автомобілі, зокрема в газовому балоні на Героїв УПА. О 19:40 пожежу ліквідовано», – зазначили в прес-службі рятувальників.

Нагадаємо, що позавчора увечері у Львові загорівся автомобіль під час руху. Обійшлося без постраждалих.