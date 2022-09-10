До ліквідації загоряння залучалось 9 пожежників та 2 одиниці спецтехніки

Увечері 9 вересня у Львові на Сихові загорівся автомобіль під час руху. Пожежникам вдалося швидко загасити займання, ніхто в результаті не постраждав.

Як повідомила прес-служба ДСНС Львівщини зранку 10 вересня, повідомлення про пожежу в автомобілі Ford Escort на вулиці Сихівській надійшло о 20:09. Водій під час руху почув гучний звук і побачив дим з-під капоту. До прибуття вогнеборців водій та інші небайдужі водії за допомогою вогнегасників намагались ліквідувати загоряння, проте безуспішно.

«Прибувши на місце події вогнеборці негайно приступили до ліквідації займання. О 20:22 пожежу локалізовано та о 20:24 ліквідовано. Внаслідок пожежі вогнем знищено пластикові елементи моторного відсіку на площі 1,5 м, 10 м електропроводки, пошкоджено лакофарбове покриття автомобіля на площі 3 м2, панель приладів, передні фари, передні шини та бампер», – йдеться в повідомленні.

До ліквідації загоряння залучалось 9 пожежників та 2 одиниці спецтехніки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, причини її виникнення встановлюють фахівці.