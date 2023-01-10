Мікроавтобус спалахнув під ранок 10 січня

Уночі на вівторок, 10 січня, у селі Борщовичі на Львівщині загорівся вантажний мікроавтобус Fiat Ducato, припаркований на приватному подвір’ї. Попередня причини пожежі – підпал.

За даними ДСНС Львівщини, пожежа сталася вночі близько 4:00 у на вул. Підгайковій у селі Борщовичі Новояричівської громади. Загорівся мікроавтобус Fiat Ducato, який був припаркований на приватному подвір’ї.

Вогонь знищив моторний відсік та салон мікроавтобуса

Власник побачив вогонь та викликав пожежників. До їх прибуття чоловік намагався загасити пожежу за допомогою вогнегасника, щоб врятувати своє авто. Пожежу гасили 12 рятувальників та дві одиниці спецтехніки близько 40 хвилин. Вогонь знищив моторний відсік та салон мікроавтобуса.

Причину займання мікроавтобуса встановлюють правоохоронці. Як попередню причину пожежі розглядають підпал. У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що слідчі проводять перевірку за фактом згаданої події.