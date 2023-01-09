Впродовж вересня-грудня 2022 року чоловікові спалили три автомобілі преміум-класу

На Тернопільщині правоохоронці викрили підприємця, який замовив підпал автомобілів колишнього бізнес-партнера. У період з вересня по грудень минулого року чоловікові спалили три автомобілі преміум-класу, спричинивши збитків на 5 млн грн. Зазначається, що замовник мав зі знайомим «суперечності у бізнесі», але більш детально про його мотиви та суть конфлікту наразі невідомо. За статтею про підпал майна йому загрожує до десяти років тюрми.

Про викриття зловмисників стало відомо у понеділок, 9 січня, після повідомлення прес-служби прокуратури Тернопільщини. Як встановили слідчі, замовником підпалу був підприємець з Тернопільщини. Через суперечності у бізнесі з потерпілим він він вирішив спалити його автомобілі. Який саме спільний бізнес вели чоловіки, прокуратура не зазначає.

«Організатор залучив двох виконавців та пособника, які впродовж вересня-грудня 2022 року умисно підпалили три автівки преміум-класу, що належать потерпілому та його близькому оточенню. Сукупна вартість спричинених збитків внаслідок знищення транспортних засобів шляхом підпалу сягає близько 5 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Організатору злочину та виконавцю вже вручили підозри за декількоми статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна), ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ч.2 ст. 307 (незаконне зберігання наркотиків). Санкція статті про підпал майна передбачає до десяти років тюрми.