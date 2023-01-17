Замовником підпалів автомобілів на Тернопільщині виявився місцевий бізнесмен
Михайла Палагнюка арештували з правом внесення 4 млн грн застави
Бізнесмену з Тернопільщини, якого підозрюють у підпалі автомобілів колишнього партнера, дозволили вийти під заставу в 4 млн грн. Якщо чоловік не внесе цю суму, то він далі перебуватиме у СІЗО під вартою. У прокуратурі не розголошують імені чоловіка, але як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, йдеться про 65-річного бізнесмена Михайла Палагнюка.
За версією слідства, організатор залучив двох виконавців та пособника, які впродовж вересня-грудня 2022 року умисно підпалили три автівки преміум-класу, що належать потерпілому та його близькому оточенню. Експерти порахували, що сукупна вартість спричинених збитків внаслідок знищення автомобілів сягає близько 5 млн грн.
Бізнесмену вже вручили підозри за двома статтями ККУ, крім того, обрали також запобіжний захід. Про рішення суду стало відомо в вівторок, 17 січня, після повідомлення прес-служби прокуратури Тернопільщини.
«Тернопільський міськрайонний суд задовольнив клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про тримання під вартою із визначенням 4 млн грн застави підозрюваному в організації знищення чужого майна в особливо великих розмірах та незаконному зберіганні зброї», – йдеться у повідомленні.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, Михайло Палагнюк є власником готельно-ресторанного комплексу «Золоте кільце» на мікрорайоні «Східний».