Всього чоловік замовив підпали трьох автомобілів, спричинивши збитків на 5 млн грн

Бізнесмену з Тернопільщини, якого підозрюють у підпалі автомобілів колишнього партнера, дозволили вийти під заставу в 4 млн грн. Якщо чоловік не внесе цю суму, то він далі перебуватиме у СІЗО під вартою. У прокуратурі не розголошують імені чоловіка, але як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, йдеться про 65-річного бізнесмена Михайла Палагнюка.

За версією слідства, організатор залучив двох виконавців та пособника, які впродовж вересня-грудня 2022 року умисно підпалили три автівки преміум-класу, що належать потерпілому та його близькому оточенню. Експерти порахували, що сукупна вартість спричинених збитків внаслідок знищення автомобілів сягає близько 5 млн грн.

Бізнесмену вже вручили підозри за двома статтями ККУ, крім того, обрали також запобіжний захід. Про рішення суду стало відомо в вівторок, 17 січня, після повідомлення прес-служби прокуратури Тернопільщини.

«Тернопільський міськрайонний суд задовольнив клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про тримання під вартою із визначенням 4 млн грн застави підозрюваному в організації знищення чужого майна в особливо великих розмірах та незаконному зберіганні зброї», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Михайло Палагнюк є власником готельно-ресторанного комплексу «Золоте кільце» на мікрорайоні «Східний».