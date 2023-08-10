Мікроавтобус спалахнув під ранок 10 січня

21-річного мешканця Яворівщини та 50-річного львів’янина звинувачують у підпалі мікроавтобуса Fiat Ducato, який належав їхньому колишньому товаришу. Інцидент трапився у січні цього року в селі Борщовичі Новояричівської громади. Зараз у справі завершили розслідування та передали до суду.

За даними обласної прокуратури, 10 січня під ранок 50-річний раніше судимий мешканець Львова проник на подвір’я батька потерпілого, облив бензином та підпалив припаркований там автомобіль. У той час його 21-річний спільник залишився неподалік в своєму авто, спостерігаючи навколишню обстановку.

Після підпалу виконавці втекли з місця події. За версією слідства, мотивом підпалу було залякування колишнього товариша. У результаті потерпілому заподіяли понад 140 тис. грн майнової шкоди.

21-річному мешканцю Яворівщини та 50-річного львів’янину оголосили підозру за умисне пошкодження чужого майна (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 ККУ), справу скерували на розгляд суду.

Як повідомляли в ДСНС, тієї ночі у Борщовичах згорів вантажний мікроавтобус Fiat Ducato. Пожежу гасили 12 рятувальників та дві одиниці спецтехніки близько 40 хвилин. Вогонь знищив моторний відсік та салон авто.