Нападники намагалися спалити Range Rover, припаркований на подвір'ї приватного будинку

Поліцейські затримали 49-річного львів’янина та 43-річного переселенця з Донеччини за спробу підпалу позашляховика Range Rover у селі Муроване біля Львова. Їх встановили завдяки відео з камер спостереження.

Як розповіли у вівторок, 11 квітня, в поліції Львівщини, інцидент трапився місяць тому. Близько опівночі невідомий кинув пляшку з займистою речовиною в автомобіль, який був припаркований на приватному подвір'ї у селі Муроване, після чого втік. Автомобіль належить жінці, яка проживає в цьому будинку, а про інцидент в поліцію повідомила її мама.

«Суміш зайнялась, проте в саме авто зловмисник не влучив, тому транспортний засіб отримав мінімальні пошкодження, а вогонь мешканці загасили», – розповіли в поліції.

Завдяки камерам відеоспостереження поліцейські встановили, що до вчинення злочину причетні 49-річний львів’янин та 43-річний мешканець Донецької області, який тимчасово проживає на Львівщині. Обидва раніше неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності.

Поліцейські розглядають різні версії підпалу, наразі їх не оприлюднюють.

Кримінальне провадження розслідують як замах на умисне знищення або пошкодження майна (ч.2 ст.15 ч.2 ст.194 ККУ). Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи.