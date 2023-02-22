Вранці 22 лютого у селищі Красне біля Буська на Львівщині виникла пожежа у житловому будинку. Причиною пожежі стала несправна піч. Рятувальники виявили на місці тіло загиблого 69-річного власника.

Пожежа виникла близько 9 ранку в будинку на вул. Зеленій, 5. Перехожі помітили, як з вікон будинку вибивається дим, і повідомили на 101.

«До місця події було направлено рятувальників 14-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Буськ. Рятувальники включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до ліквідації загорання. На момент займання в будинку був власник», – повідомили у ДСНС Львівщини.

Рятувальники виявили на місці пожежі тіло чоловіка 1953 року народження. Вогонь загасили через годину, пошкоджено перекриття будинку та стіни.

Пожежа виникла через піч (фото поліції)

Як повідомляють у поліції, за попередніми висновками, причиною займання стало те, що чоловік не простежив за розпаленою піччю.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки).