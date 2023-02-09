Вранці четверга, 9 лютого, у літній кухні в селі Рудне під Львовом виникла пожежа. Вогонь не встиг поширитися, то ж очевидцям вдалося загасити його до прибуття рятувальників. Втім, на місці пожежі рятувальники виявили двох мертвих чоловіків.

Як уточнили у прес-службі ДСНС, повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників близько 8 години ранку. «Пожежа виникла в одноповерховій літній кухні. Поки наші підрозділи приїхали на виклик, очевидцям вдалося загасити вогонь самотужки. Пожежа була не значною, на площі лише 2 м2. Попри те, на місці пожежники виявили тіла двох чоловіків», – розповіли ZAXID.NET у прес-службі рятувальників.

На місці працюють правоохоронці, вони встановлюють причини пожежі та особи загиблих чоловіків.