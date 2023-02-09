Чоловік загинув внаслідок пожежі у дерев'яному будинку

В ніч на четвер, 9 лютого, у Добромилі на Самбірщині загорівся приватний дерев'яний будинок. Рятувальники загасили вогонь трохи більше ніж за годину та винесли з пожежі непритомного власника будинку. Проте медикам не вдалося врятувати чоловіка.

Як повідомила прес-служба ДСНС, повідомлення про пожежу у будинку на вул. Гоголя, надійшло о 02:13 ночі. «Повідомили про пожежу сусіди. Вони помітили, як з вікон будинку вибивається дим. Рятувальники включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і почали гасити пожежу. На момент займання в будинку знаходився власник. Рятувальники винесли чоловіка на свіже повітря та передали медикам», – повідомили рятувальники.

Проте врятувати 65-річного чоловіка не вдалося. Він помер. Правоохоронці встановлюють причину пожежі.