Під час пожежі в будинку згоріла частина меблів і речей

У п’ятницю, 4 червня, у селі Градівка, що в 40 км від Львова, трапилась пожежа у приватному будинку. Під час пожежі загинув власник будинку.

Як повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини, пожежа трапилась близько 8:00 у цегляному будинку в селі Градівка. Коли на місце події приїхали рятувальники, то виявили в будинку тіло 60-річного власника будинку без ознак життя.

Пожежу ліквідували о 08:34. В будинку згоріла частина речей та меблів.

Зараз слідчі поліції встановлюють причину займання.