Під час пожежі в приватному будинку у Градівці загинув 60-річний чоловік
Під час пожежі в будинку згоріла частина меблів і речей
У п’ятницю, 4 червня, у селі Градівка, що в 40 км від Львова, трапилась пожежа у приватному будинку. Під час пожежі загинув власник будинку.
Як повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини, пожежа трапилась близько 8:00 у цегляному будинку в селі Градівка. Коли на місце події приїхали рятувальники, то виявили в будинку тіло 60-річного власника будинку без ознак життя.
Пожежу ліквідували о 08:34. В будинку згоріла частина речей та меблів.
Зараз слідчі поліції встановлюють причину займання.
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