У понеділок, 17 травня, у селищі Славське на Львівщині від недопаленої сигарети загинув 58-річний місцевий мешканець.

У ДСНС Львівщини розповіли, що трагічний інцидент трапився близько 21:30 на вул. Довбуша, 13.

З’ясувалося, що чоловік повертався додому, курив сигарету, присів у полі біля дороги, де заснув. На чоловікові від недопаленої сигарети зайнявся одяг. Пожежу побачили очевидці, які викликали медиків.

58-річного місцевого мешканця у важкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні, однак його життя врятувати не вдалося. Від отриманих травм чоловік помер.