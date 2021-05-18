58-річний мешканець Славського загинув від недопаленої сигарети
У понеділок, 17 травня, у селищі Славське на Львівщині від недопаленої сигарети загинув 58-річний місцевий мешканець.
У ДСНС Львівщини розповіли, що трагічний інцидент трапився близько 21:30 на вул. Довбуша, 13.
З’ясувалося, що чоловік повертався додому, курив сигарету, присів у полі біля дороги, де заснув. На чоловікові від недопаленої сигарети зайнявся одяг. Пожежу побачили очевидці, які викликали медиків.
58-річного місцевого мешканця у важкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні, однак його життя врятувати не вдалося. Від отриманих травм чоловік помер.
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