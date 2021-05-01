Під час пожежі в квартирі на вул. Ференца Ліста у Львові загинув 60-річний чоловік, а його 85-річна мати отруїлася димом.

Як повідомили в ГУ ДСНС у Львівській області, пожежа трапилася пізно ввечері 30 квітня. О 22:44 до пятувальників надійшло повідомлення про пожежу в чотирьохповерхвому будинку на вул. Ференца ліста. Загорання виникло в квартирі на третьому поверсі.

«На момент прибуття пожежників до місця виклику з вікон квартири вибивався дим. О 23:00 вогнеборці локалізували пожежу, та о 23:01 ліквідували загорання речей домашнього вжитку на площі 2 м2», – ідеться в повідомленні рятувальників.

Унаслідок пожежі чоловік 1960 року народження отримав опіки рук. Його доправили у 8-му міську клінічну лікарню, де він помер. Його мати, 85-річна власниця квартири, отруїлася продуктами горіння. Її з легкими опіками доправили у Львівську обласну клінічну лікарню.

До ліквідації пожежі залучили семеро пожежників та дві спецмашини. Обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.