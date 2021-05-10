У багатоповерхівці на вул. Виговського у Львові трапилась пожежа в квартирі. Через сильне задимлення рятувальники евакуювали щонайменше 100 мешканців багатоповерхівки.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі ДСНС Львівщини, повідомлення про пожежу у 9-поверховому будинку на вул. Виговського, 1 надійшло о 20:49. Займання трапилось у квартирі на другому поверсі будинку. На місце події виїхали рятувальники та поліцейські. Правоохоронці перекрили дорогу до місця пожежі.

Через сильне задимлення у під’їзді будинку з верхніх поверхів евакуювали всіх мешканців за допомогою крану.

Пожежа у будинку на вул. Виговського, 1 у Львові (фото ДСНС та скріншот з відео очевидців)

Пожежу вдалося локалізувати о 21:19, гасіння вогню досі триває. Станом на 22:30 з будинку евакуювали близько 100 мешканців. Про постраждалих під час пожежі наразі інформації немає.