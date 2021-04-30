Львівські патрульні затримали двох чоловіків, які вночі принесли шину до багатоповерхівки, поклали її під балкон першого поверху і підпалили. Їхні дії потрапили в об’єктив камери відеоспостереження. Власниця швидко відреагувала, викликавши поліцію.

Інцидент трапився близько 3-ї години ночі на вулиці Виговського.

«Заявниця повідомила, що невідомі особи принесли під її балкон автомобільну шину і підпалили її. Балкон квартири, в якій вона проживає, загорівся. Зловмисники не очікували, що їх зафіксувала камера спостереження», — повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Патрульні виявили підозрюваних на вулиці Городоцькій. Це 30 та 35-річні мешканці Львова та області. Вони не знайомі з власницею помешкання і заперечили свою причетність до підпалу.

Їх передали слідчо-оперативній групі. Попередня кваліфікація злочину — ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу).