Ймовірною причиною пожежі в львівській багатоповерхівці на вул. Виговського став несправний електросамокат, який загорівся під час заряджання. Про це 11 травня повідомив мер Львова Андрій Садовий. Такої ж версії дотримуються і правоохоронці та надзвичайники. Однак це неофіційна версія, бо на місці досі працює слідчо-оперативна група і офіційних висновків ще немає.

Як розповіли експерти, займання є характерним для літій-іонних акумуляторів, які встановлюють на електричні самокати та велосипеди.

Нагадаємо, у понеділок, 10 травня, у квартирі на другому поверсі дев’ятиповерхівки на вул. Виговського,1 виникла пожежа. Помешкання площею 60 м2 вигоріло повністю. Відомо, що у квартирі проживали троє чоловіків, які працювали кур'єрами. На місці пожежі виявили обгорілу сумку кур'єрської доставки Glovo.

«Троє хлопців, які проживали у квартирі, працювали в службі доставки. Вони поставили на зарядку електросамокат. І з того почалися всі проблеми», – озвучив попередню версію міський голова Львова Андрій Садовий.

Цю інформацію також підтвердив і один із мешканців будинку. Він розповів: «От є версія, що рвонула якась літій-іонна батарея. Був вибух, бо рами повибивало і там, і там. Я чув вибух, хоч і живу на 5 поверсі».

Вогонь швидко поширився з другого на третій поверх, бо евакуаційна клітка була захаращена речима мешканців. Увесь під’їзд був у диму, тож частину мешканців евакуйовували через балкони.

Станом на обід вівторка, 11 травня, мешканці повертаються у домівки, щоб забрати необхідні речі. Жити у будинку не заборонили, але наразі подачу електрики, води та газу припинили.

До слова, у прес-службі ЛМР повідомили, що після випадку, який стався на вул. Виговського, у львівських житлових будинках проведуть перевірку: обстежать сходові та евакуаційні майданчики.

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