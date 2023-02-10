Петр Павел Переміг на виборах президента Чехії, обійшовши конкурента Андрея Бабіша

Після першого туру президентських виборів у Чехії запустили масштабну хвилю інформаційних атак проти кандидата в президенти Петра Павела, який згодом виграв вибори. Один із фейків поширювали російські пропагандисти.

Як повідомили в Центрі протидії гібридним загрозам Міністерства внутрішніх справ Чехії, перед другим туром виборів з’явилося маніпулятивно змонтоване відео, в якому Петр Павел начебто заявляє, що Чехія повинна вступити у війну з Росією. У МВС зазначають, що насправді він ніколи такого не говорив.

Відео вперше з’явилося в Telegram-каналі neČT24, що є новим акаунтом російського пропагандистського видання Sputnik, що перебуває під санкціями ЄС.

«Отже, можна зробити висновок, що під час президентських виборів у Чехії у 2023 році була зафіксована дезінформаційна діяльність іноземної держави, спрямована на заподіяння шкоди одному з кандидатів», – зазначили в чеському МВС.

Нагадаємо, на виборах у Чехії 61-річний Петр Павел у другому турі змагався з колишнім прем’єр-міністром, мільярдером Андреєм Бабішем. 28 січня він переміг на виборах із результатом 58% голосів виборців.